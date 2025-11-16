Udinese, Runjaic sorpreso da Zaniolo: "Più serio di quanto pensassi, anche troppo"
Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato - in italiano - ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sull'ex viola Nicolò Zaniolo: "Un grande giocatore, un professionista. Per lui Udine è una occasione molto importante. Sta giocando bene, sta facendo un bel lavoro. Sa che deve migliorare e fare meglio: lui può aiutare noi e noi aiutare lui. Sono molto contento di lavorare con lui: è un esempio dentro e fuori dal campo, è molto più serio di quanto mi aspettassi, a volte anche troppo serio (sorride, n.d.r.)".
