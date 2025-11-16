Gudmundsson oggi in campo con l'Islanda. Domani torna a Firenze, martedì a disposizione

di Redazione FV

Gudmundsson partirà titolare nella sfida che può valere lo spareggio per il Mondiale. L’Islanda affronta l’Ucraina alle 18:00 a Varsavia, campo neutro, e il numero dieci viola è chiamato a guidare la squadra in una gara che non concede appelli.

Terminato l’impegno con la nazionale, l’attaccante rientrerà domani a Firenze: da martedì sarà a disposizione di Vanoli per preparare la delicata sfida di sabato contro la Juventus, un appuntamento che la Fiorentina non può permettersi di sbagliare