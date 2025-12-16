Inter, Dumfries operato alla caviglia nel pomeriggio a Londra
FirenzeViola.it
L'assenza dell'esterno olandese dell'Inter Denzel Dumfries, ko dalla gara durante la Lazio del 9 novembre, si prolungherà ancora visto che nel pomeriggio si è operato a Londra. Ecco la nota del club nerazzurro: "Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la Fortius Clinic di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane". Fermo dunque da un mese, c'è da capire quanto dovrà ancora rimanere ai box.
