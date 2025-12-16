Fifa The Best, vince Dembele. Donnarumma portiere dell'anno. Gloria anche per Luis Enrique
Non solo Pallone d'oro. Ousmane Dembélé infatti ha conquistato anche il premio FIFA The Best come miglior calciatore dell’anno, precedendo nella votazione altri due nomi di grande prestigio: Kylian Mbappé e Lamine Yamal e confermando la stagione da record del PSG. La cerimonia The Best 2025 ha infatti visto nell'undici migliore tanti giocatori del club parigino: nella formazione maschile dell’anno figurano Donnarumma tra i pali, difesa con Hakimi, Pacho, Van Dijk e Nuno Mendes; centrocampo composto da Palmer, Bellingham, Vitinha e Pedri; attacco con Lamine Yamal e Dembélé.
Rimasto fuori dall'11 dell'anno Mbappé, nonostante la vittoria della Scarpa d'Oro. Del PSG anche l'allenatore dell'anno: Luis Enrique.
