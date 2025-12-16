Cucciari: "Fiorentina? I giocatori vanno messi di fronte alle loro responsabilità ma c'è caos societario"
L'ex calciatore Alessandro Cucciari è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, parlando anche della situazione della Fiorentina, fanalino di coda a -8 dalla salvezza: "Sono imbarazzato, se mi avessero detto che oggi avrebbe lottato per la retrocessione con quei pochi punti non ci avrei mai creduto. Sento di atteggiamenti che è incredibile pensare che siano fatti da professionisti. Ora devi mettere i giocatori di frontealle loro responsabilità, ma c'è confusione a livello societario ed è difficile che accada. Perché è successo tutto questo in così poco tempo? Una domanda c'è da farsela.
Oggi poi è difficile operare anche sul mercato per risolvere la situazione. Sabatini è uno che conosce certe cose. Serve gente che abbia vissuto certe esperienze. Firenze è Firenze, la Fiorentina è una squadra importante, non scherziamo".
