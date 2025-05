Tutti i risultati di Serie A. Ok Juventus e Roma, pari di Inter e Napoli

vedi letture

È una penultima giornata di Serie A in cui succede un po' di tutto quella che si è giocata praticamente tutta in contemporanea stasera. Perché oltre alla Fiorentina che ha vinto una partita rocambolesca contro il Bologna 3-2, i 3 punti se li sono portati a casa anche la Juventus e la Roma per quanto riguarda la zona Champions. I bianconeri hanno battuto 2-0 l'Udinese e si sono messi in un'ottima posizione per la Champions in vista dell'ultima giornata. Sono 67 i punti della squadra di Tudor passata grazie a due ex viola come Nico Gonzalez e Vlahovic.

A 66 punti a questo punto c'è la Roma che ha schiantato 3-1 il Milan e ha scavalcato così la Lazio, ferma a 65 punti dopo il pari in casa dell'Inter 2-2. Proprio i nerazzurri falliscono un assist incredibile fornito dal Napoli che non va oltre lo 0-0 a Parma. Per quanto riguarda la zona salvezza, il Cagliari ha battuto 3-0 il Venezia che è tornato così in zona retrocessione in virtù delle vittorie di Empoli e Lecce. Il pari del Verona mette al sicuro gli scaligeri a 34 punti.