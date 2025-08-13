Giulini su Piccoli: "Il mercato è imprevedibile. Valuteremo eventuali proposte"

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a La Nuova Sardegna rilasciando una dichiarazione a proposito del futuro di Roberto Piccoli, obiettivo della Fiorentina per l'attacco: "Parliamo di un attaccante forte, può essere il futuro del calcio italiano e sono convinto che un altro anno con noi possa farlo consacrare. Detto ciò, abbiamo fatto uno sforzo importante per riscattarlo e tenerlo con noi.

Il mercato è sempre imprevedibile, se dovesse arrivare una proposta adeguata al valore del calciatore, e se lui dovesse essere dell'idea di intraprendere un'altra sfida - cosa che non è accaduta fino ad oggi -, la prenderemo in considerazione. Ma questa è un'opzione che riguarda tutte le squadre della serie A, a partire dalle più blasonate".