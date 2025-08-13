Psg-Tottenham, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa europea

Arriva il primo grande impegno della stagione 2025/2026. Oggi, mercoledì 13 agosto 2025, al Bluenergy Stadium di Udine si gioca la Supercoppa Europea. La vincitrice della Champions League contro la vincitrice dell’Europa League. A incontrarsi nel match valido per il primo trofeo europeo sono Paris Saint Germain e Tottenham. Ecco le formazioni ufficiali del match:

PSG (4-2-3-1): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha; Doué, Barcola, Kvaratskhelia; Dembélé. All. Luis Enrique

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Spence; Richarlison. All. Frank