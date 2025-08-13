Un'altra pretendente in Serie A per Calabria: l'esterno piace anche al Sassuolo

Non ci sarebbe solo la Fiorentina tra le pretendenti in Serie A per lo svincolato di Davide Calabria. L'esterno, dopo il prestito al Bologna e il termine del contratto col Milan, è ancora senza squadra e oltre ai viola anche il Sassuolo si starebbe muovendo per provare a metterlo sotto contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.