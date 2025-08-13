Ufficiale Dopo il no dei viola per Comuzzo, il Milan ufficializza De Winter: i dettagli

vedi letture

Adesso è ufficiale: Koni De Winter è un nuovo giocatore del Milan, col club rossonero che dopo la partenza di Malick Thiaw in direzione Newcastle ha chiuso in tempi brevissimi per il centrale del Genoa, operazione da oltre 20 milioni considerando anche i possibili bonus futuri. Dopo le visite mediche di ieri e la firma delle scorse ore, è arrivato anche l'annuncio da parte del Milan, che in prima battuta aveva sondato il terreno per arrivare a Pietro Comuzzo della Fiorentina, ripiegando poi sul belga anche per la resistenza e le richieste dei viola.

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero in cui vengono comunicati i dettagli dell'operazione:

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Koni De Winter dal Genoa CFC. Il difensore belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030.

Nato ad Anversa (Belgio) il 12 giugno 2002, Koni De Winter cresce nel Settore Giovanile di Lierse e Zulte Waregem, per poi trasferirsi alla Juventus nel 2018 dove gioca con le giovanili bianconere e con la formazione U23. Debutta con la Prima Squadra il 23 novembre 2021 nell'incontro di Champions League contro il Chelsea. Dopo il prestito all'Empoli viene ceduto al Genoa, squadra con cui, in due stagioni, totalizza 57 presenze e 3 gol.

Nel marzo 2024 viene convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore con cui esordisce nell'amichevole contro l'Irlanda.

Koni De Winter indosserà la maglia numero 5".