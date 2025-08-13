Ufficiale Parma, ecco il sostituto di Sohm: Sorensen è un giocatore ducale

Il Parma ha ufficializzato l'approdo in maglia gialloblu di Oliver Sorensen dal Midtjylland, acquistato dopo le cessioni di Man e di Sohm. Questo il comunicato ufficiale del club danese: "Oliver Sørensen si unisce al Parma in Serie A, diventando l'ultimo di una serie di centrocampisti di spicco dell'FC Midtjylland – come Frank Onyeka, Jens-Lys Cajuste e Raphael Onyedika – a fare il salto in uno dei maggiori campionati europei. L'agile centrocampista è stato un punto fermo sia in Superliga che in Europa nelle ultime stagioni.

Il centrocampista, ora 23enne, ha esordito a 18 anni a Parken contro l'FC Copenhagen il 28 giugno 2020, vincendo 2-1. In precedenza, era diventato il danese con il maggior numero di presenze in UEFA Youth League di sempre, una prima dimostrazione della qualità e della determinazione che hanno caratterizzato tutta la sua permanenza nel club.

Da allora, ha giocato 132 partite con il Midtjylland, segnando 16 gol e 13 assist, oltre a 15 presenze con la nazionale Under-21, segnando sei gol. Nel corso della sua carriera, ha contribuito alla vittoria di due campionati danesi e di una coppa".