Dalla Turchia, Sancho proposto ai viola ma la Fiorentina ha detto no
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Jadon Sancho è uno dei giocatori che sono stati accostati alla Fiorentina per il ruolo di esterno offensivo cercato da Paratici in questa fase di mercato. Secondo il media turco Akurat, i viola però non sono convinti del giocatore proposto da alcuni intermediari e avrebbero deciso di non approfondire la questione e dunque di non acquistare l'ex Manchester United. Sancho è attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza all'Aston Villa che non lo ha confermato a fine stagione.
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