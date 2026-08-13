Ufficiale

Il difensore Varesis passa dalla Fiorentina al Monza a titolo definitivo

Il difensore Varesis passa dalla Fiorentina al Monza a titolo definitivoFirenzeViola.it
Oggi alle 14:36News
di Pietro Lazzerini

Tramite la Lega Calcio è stato ufficializzato il passaggio del difensore classe 2009 Kostantinos Varesis dalla Fiorentina al Monza a titolo definitivo. Il giocatore era arrivato in viola nel luglio del 2024 per poi firmare il primo contratto da pro nel 2025. Adesso, il calciatore cresciuto nelle giovanili dell'Olympiacos, ripartirà dalla Brianza. 