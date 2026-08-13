Grosso a Sky: "Ho trovato una squadra disposta a lavorare. Il modulo? Conta più la modalità"

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Fabio Grosso ha parlato a Sky Sport, alla vigilia della sfida con il Benevento: "Ho trovato una squadra disposta a lavorare, vogliosa di ribaltare una situazione, quella dello scorso anno, che non è piaciuta a nessuno. Sono cambiate tantissime cose, l'allenatore in primis, tante persone all'interno dello staff, tantissimi giocatori. Sono arrivati 8-9 giocatori nuovi, qualcuno forse manca ancora. All'interno del cambiamento la bravura è quella mantenere i piedi saldi a terra e con grande lucidità e equilibrio sapere che c'è tanto lavoro e tempo per provare a costruirsi che è la nostra idea. Sapendo che le sfide arrivano subito, visto che domani abbiamo il primo dentro o fuori. Ma le basi per costruire qualcosa di bello sicuramente ci sono".

Il suo modulo di riferimento 4-3-3, ma è un'idea flessibile? "Quella mi ha sempre accompagnato. Le idee che proponi devono essere sempre chiare ma quello che piace a me non è un modulo bensì una modalità di giocare che comprende tante caratteristiche, al di là dei numeri tattici".

E' la tredicesima stagione da allenatore: "Sono molto contento del percorso che ho fatto, anche nelle difficoltà che mi hanno fatto fare esperienza per capire quali possono essere le soluzioni migliori. Il mio obiettivo è provare a fare del mio meglio per integrarmi all'interno del progetto ed esprimere le qualità dei giocatori. Mettere il giocatori al centro, perché loro sono i protagonisti".

Che impatto ha avuto con il mondo Fiorentina: "Questa è una piazza unica, c'è una passione sfrenata, percepiamo tantissima energia ed entusiasmo. Poi il mio compito è quello di mantenere il giusto equilibrio durante momenti della stagione. Questo è un punto di arrivo bello, poi nella vita non si sa mai quello che succede. Ma sono orgoglioso di essere arrivato in questo club".