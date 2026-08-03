Dalla Turchia: Italiano (ri)vuole Fabbian, il giocatore apre al Besiktas

vedi letture

Vincenzo İtaliano e il suo Besiktas si stanno guardando intorno per rinforzare la squadra turca che vuole tornare ai vertici della Superlig. E il portale fanatik riporta l'interesse del club bianconero per un centrocampista della Fiorentina, nello specifico Giovanni Fabbian che negli ultimi giorni è entrato anche nel mirino della Lazio. Italiano rivorrebbe il calciatore che ha già allenato a Bologna quando sei mesi fa gli è stato portato via dalla Fiorentina. Fabbian da parte sua non avrebbe affatto chiuso all'opzione Besiktas e anzi, sarebbe favorevole al trasferimento.