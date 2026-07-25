Samuel Di Carmine ancora al Livorno: rinnovo annuale per l'ex viola

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Samuel Di Carmine proseguirà la sua avventura al Livorno. Il club amaranto ha pubblicato una nota ufficiale con l’annuncio del rinnovo dell’ex Fiorentina fino al prossimo anno grazie all'esercizio dell'opzione prevista nel contratto sottoscritto nell'agosto 2025.

Classe 1988, Di Carmine rappresenta uno degli attaccanti più prolifici e navigati del panorama calcistico italiano. Cresciuto nel vivaio della Fiorentina, nel corso della sua carriera ha lasciato il segno in tutte le categorie professionistiche, collezionando oltre 550 presenze e realizzando più di 130 reti complessive. In Serie A ha firmato otto gol con le maglie di Fiorentina e Cremonese, mentre in Serie B ha costruito gran parte della sua reputazione andando a segno 80 volte con Frosinone, Cittadella, Juve Stabia, Perugia, Hellas Verona e Crotone. A questi si aggiungono 36 reti in Serie C, conferma di una continuità realizzativa che lo accompagna da anni.

Approdato al Livorno nell'estate del 2025 dopo le esperienze con Catania e Trento, dove aveva chiuso la stagione precedente con 14 gol, Di Carmine si è rivelato un punto di riferimento per la squadra nel campionato del ritorno in Serie C dopo la promozione dalla Serie D. Il rinnovo certifica la volontà della società di puntare ancora sull'esperienza, sul carisma e sulle qualità dell'attaccante, chiamato a guidare il reparto offensivo e a mettere il proprio bagaglio tecnico e umano al servizio degli amaranto.