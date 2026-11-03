Trevisani: "La Fiorentina si complica la vita. Mastantuono è il più forte della rosa"

La vittoria sul Sassuolo non cancella i dubbi di Riccardo Trevisani sulla Fiorentina. Intervenuto durante Fontana di Trevi, trasmissione YouTube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista ha sottolineato le difficoltà ancora evidenti nella squadra di Vanoli: "Per quanto visto nella partita contro il Sassuolo, la Fiorentina avrebbe potuto avere la meglio su poche altre squadre". Tra queste, oltre ai neroverdi, Trevisani indica l’attuale Udinese e il Lecce: "Il problema è che i viola finiscono spesso per complicarsi la vita da soli".

Parole di grande apprezzamento, invece, per Franco Mastantuono, definito "senza dubbio il giocatore più forte della rosa". Il consiglio all’argentino è di coinvolgere maggiormente i compagni, liberandosi prima del pallone per evitare di attirare eccessivamente la pressione avversaria. Trevisani ne esalta soprattutto la lettura del gioco e le qualità al tiro, accostando il gol contro il Sassuolo a una giocata tipica di Lionel Messi: "Quante volte abbiamo visto Messi segnare in quel modo, con un inserimento in diagonale e un pallone servito da Jordi Alba? È esattamente quel tipo di giocata".