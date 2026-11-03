Marinozzi: "Fiorentina fragile ma Pedro Gonçalves può cambiarle il volto"

Il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi, sul proprio canale YouTube, ha analizzato il successo della Fiorentina sul Sassuolo, soffermandosi sui problemi difensivi e sui giocatori che potrebbero dare una spinta alla squadra di Vanoli: "La Fiorentina mostra ancora fragilità. Il primo gol è banale da subire, anche il secondo», ha osservato, evidenziando le responsabilità di Dragusin e Jimenez nelle reti neroverdi. La ricerca di equilibrio, secondo Marinozzi, spiega anche alcune scelte del tecnico: «La Fiorentina ha bisogno di grande equilibrio e secondo Vanoli questi giocatori lo danno di più rispetto a chi non gioca".

Un contributo importante potrebbe arrivare da Pedro Gonçalves: "È un giocatore forte, non solo a livello tecnico, ma anche a livello carismatico". La sua esperienza vincente potrebbe aiutare un gruppo giovane: "Lui può cambiare il volto della Fiorentina, Vanoli si deve sforzare di trovargli una collocazione in campo». Infine, un giudizio positivo su Oulai, ancora in fase di ambientamento e condizionato dal contesto: «È un ottimo acquisto per il futuro viola".