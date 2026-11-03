Marinozzi: "Fiorentina fragile ma Pedro Gonçalves può cambiarle il volto"

Marinozzi: "Fiorentina fragile ma Pedro Gonçalves può cambiarle il volto"FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:15News
di Redazione FV

Il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi, sul proprio canale YouTube, ha analizzato il successo della Fiorentina sul Sassuolo, soffermandosi sui problemi difensivi e sui giocatori che potrebbero dare una spinta alla squadra di Vanoli: "La Fiorentina mostra ancora fragilità. Il primo gol è banale da subire, anche il secondo», ha osservato, evidenziando le responsabilità di Dragusin e Jimenez nelle reti neroverdi. La ricerca di equilibrio, secondo Marinozzi, spiega anche alcune scelte del tecnico: «La Fiorentina ha bisogno di grande equilibrio e secondo Vanoli questi giocatori lo danno di più rispetto a chi non gioca".

Un contributo importante potrebbe arrivare da Pedro Gonçalves: "È un giocatore forte, non solo a livello tecnico, ma anche a livello carismatico". La sua esperienza vincente potrebbe aiutare un gruppo giovane: "Lui può cambiare il volto della Fiorentina, Vanoli si deve sforzare di trovargli una collocazione in campo». Infine, un giudizio positivo su Oulai, ancora in fase di ambientamento e condizionato dal contesto: «È un ottimo acquisto per il futuro viola".