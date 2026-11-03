Giuseppe Pastore scettico: "La Fiorentina rimane a galla solo grazie ai singoli"

Giuseppe Pastore scettico: "La Fiorentina rimane a galla solo grazie ai singoli"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:15News
di Redazione FV

Nel corso di Fontana di Trevi, live Youtube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la vittoria della Fiorentina sul campo del Sassuolo: "Al di là della vittoria la Fiorentina non ha giocato una grande partita. Continua ad affidarsi quasi esclusivamente alle individualità, Njie e Mastantuono su tutti. Poi c'è Pedro Gonçalves, che cambia spesso in meglio la fase offensivo della Fiorentina.

Per il resto anche col Sassuolo si è salvata grazie ai singoli e sfrutta un avversario difensivamente messo molto male, ma manca il gioco e una manovra collettiva, tant'è che nel primo tempo la Fiorentina non ha mai calciato in porta prima del gran gol di Pellegrino, poi dietro continua a prendere due gol a partita in maniera molto leggera. Domenica c'è Fiorentina-Juventus e mi aspetto una risposta caratteriale e d'orgoglio".
 