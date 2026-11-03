Giuseppe Pastore scettico: "La Fiorentina rimane a galla solo grazie ai singoli"

Nel corso di Fontana di Trevi, live Youtube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la vittoria della Fiorentina sul campo del Sassuolo: "Al di là della vittoria la Fiorentina non ha giocato una grande partita. Continua ad affidarsi quasi esclusivamente alle individualità, Njie e Mastantuono su tutti. Poi c'è Pedro Gonçalves, che cambia spesso in meglio la fase offensivo della Fiorentina.

Per il resto anche col Sassuolo si è salvata grazie ai singoli e sfrutta un avversario difensivamente messo molto male, ma manca il gioco e una manovra collettiva, tant'è che nel primo tempo la Fiorentina non ha mai calciato in porta prima del gran gol di Pellegrino, poi dietro continua a prendere due gol a partita in maniera molto leggera. Domenica c'è Fiorentina-Juventus e mi aspetto una risposta caratteriale e d'orgoglio".

