TREVISANI, Kean, il segreto è l'amore che gli dà Firenze

Durante il programma 'Fontana di Trevi', in onda sui canali di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del momento di forma che sta vivendo Moise Kean, spiegando quella che secondo lui è la chiave del suo exploit: "È bastato dargli un po' d'amore. Dentro e fuori dal campo. Ha trovato un allenatore come Palladino che stravede per lui. Lo ha messo al centro dell'attacco, cosa che al Psg e alla Juventus non era stato fatto.

Come comportamenti in carriera non è stato sempre perfetto, ma è un giocatore forte. Quando facciamo le analisi di un calciatore dobbiamo ricordarci che sono ragazzi: lui ha esordito in Serie A a sedici anni, dopodiché non ha mai giocato da titolare in Italia. Con la fiducia di Palladino e di Firenze, oggi è un ragazzo che secondo me non può non stare in Nazionale".