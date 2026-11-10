Trevisani duro con De Gea: "Ha bisogno di una settimana di ferie alle Maldive"

Nel suo consueto appuntamento con Cronache di Spogliatoio, l'opinionista e telecronista Riccardo Trevisani ha attaccato David De Gea dopo l'errore che è costato il pari alla Fiorentina contro la Juventus: "È arrivato il momento di dire che l'anno scorso 20 gol sono stati presi per sue responsabilità e quest'anno siamo già a 10 su 25 totali. Christensen magari è un pericolo pubblico, ma forse proverei a vedere se il secondo portiere ha le mani, perché in quel caso farei un tentativo. Perché De Gea sta faticando, non dà sicurezza alla squadra, non esce mai e a ogni cross c'è il panico.

Potrebbe aver bisogno di una settimana alle Maldive, magari si riprende, però in questo momento non è in condizione per fare il portiere. Va bene il curriculum, ma non può giocare 38 partite in queste condizioni".