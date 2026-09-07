Trevisani: "A Firenze non va mai bene nessuno. Non deve pagare sempre il tecnico"

vedi letture

Riccardo Trevisani, telecronista e opinionista di Mediaset, ha parlato nel corso di Sport Mediaset dell'affrettato esonero di Fabio Grosso: "Per me ha veramente poco fondamento mandare via un allenatore alla terza giornata. Sono scelte veloci, scelte che fanno impressione, ma non perché la Fiorentina non abbia fatto e Grosso non abbia fatto degli errori. Secondo me Grosso ha sbagliato tanto a livello di formazione, di cambi e di scelte. Ok, ma sbagliano anche gli attaccanti, i dirigenti, gli arbitri, che facciamo li cacciamo tutti? Grosso ha fatto 3 partite. Quale allenatore riesce a mettere il suo marchio in sole 3 partite? Pensa se Gasperini veniva mandato via dopo 3 giornate all'Atalanta.

Luis Henrique è il tecnico che ha vinto le ultime due Champions League e a Roma è stato cacciato via subito. Voglio dire che per avere delle belle carriere ci vuole tempo. A Firenze c'è stato Grosso, prima c'è stato Vanoli, Pioli, Palladino, Italiano e non va mai bene nessuno. Mi sembra sbagliato che paghi sempre e solo l'allenatore".