Maldini regala 3 punti al Cagliari: Lecce battuto 1-0, apprensione per Felici

vedi letture

Nel primo dei due posticipi del lunedì Cagliari conquista la prima vittoria casalinga della stagione superando 1-0 il Lecce grazie al gol di Daniel Maldini al 29’. A giudicare dalla mole di gioco espressa, i sardi avrebbero meritato un successo più largo, costruendo diverse occasioni e colpendo anche due pali nella ripresa con Mendy e lo stesso Maldini. Il gol decisivo nasce da una combinazione tra nuovi acquisti, con Fazzini a pennellare dalla bandierina e Maldini a svettare di testa per il suo primo centro in rossoblù. Il Lecce, nonostante il maggior possesso palla, ha prodotto poco, chiudendo con appena due conclusioni nello specchio contro le nove dei padroni di casa.

Tra i protagonisti del match proprio Maldini e Fazzini, con quest’ultimo costretto a lasciare il campo al 61’. Preoccupazione invece per Mattia Felici, entrato proprio al suo posto e uscito in lacrime appena tredici minuti più tardi per un problema al ginocchio. Il giocatore, reduce da un lungo stop per la rottura del legamento crociato, sarà sottoposto agli accertamenti del caso nelle prossime ore.