Bonucci rivela: "Quando tornai alla Juventus prendevo insulti da tutti. mi fischiavano sempre"

L'ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato dalla sala Var di Lissone in occasione dell’evento organizzato da Iliad e Lega Calcio Serie A per il lancio della nuova edizione del concorso “Vinci lo stadio con Iliad”. L'attuale collaboratore tecnico della nazionale italiana ha toccato il tema legato al momento di maggior difficoltà vissuto in carriera. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: “Il ritorno alla Juventus dopo il Milan. Prendevo gli insulti sia da una parte sia dall’altra. Ho cercato di gestire: la prima partita allo Stadium la ricordo come fosse ora, mi fischiavano a qualsiasi tocco”.

Bonucci ha poi aggiunto: “Il primo obiettivo è stato riconnettermi con il mondo Juve, che per me era casa: con fatica ci sono riuscito, ma è stato il momento più difficile. Com’è bella la passione, è stata dura accettare critiche, insulti e cose più pesanti. Però, purtroppo o per fortuna, la voce dei tifosi pesa sempre: io sono andato per la mia strada e sono riuscito a riappacificarmi con il mondo Juve”.