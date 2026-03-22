Kessie, l'ex obiettivo viola può tornare in Italia: ci proverà la Juventus

Kessie, l'ex obiettivo viola può tornare in Italia: ci proverà la JuventusFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:20News
di Redazione FV

La scorsa estate Franck Kessie è stato accostato più di una volta alla Fiorentina, poi il centrocampista è rimasto all’Al-Ahli con cui andrà in scadenza a giugno. Secondo l’esperto di mercato, Matteo Moretto, l’ivoriano tornerà di moda in estate ma non per la Viola: su di lui c’è soprattutto la Juventus, anche se l’ostacolo dell’ingaggio da almeno 5 milioni netti a stagione non è da sottostimare. 