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Niente Mandragora in Fiorentina-Inter: il centrocampista andrà in tribuna

Niente Mandragora in Fiorentina-Inter: il centrocampista andrà in tribunaFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:23Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

Rolando Mandragora non prenderà parte a Fiorentina-Inter. Come raccolto da Firenzeviola.it, il centrocampista siederà questa sera in tribuna perché un infortunio al polpaccio lo ha messo ko: niente Mandragora dunque, con Vanoli che a centrocampo per sfidare i primi in classifica si dovrà affidare ad altri profili.