Fiorentina-Inter, formazioni ufficiali: tutto confermato. Davanti c'è Kean

Fiorentina-Inter, formazioni ufficiali: tutto confermato. Davanti c'è KeanFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:51Copertina
di Redazione FV

La Fiorentina per allungare ancora sulla zona salvezza, l'Inter per tenersi ben saldo il primo posto in campionato. Grandi emozioni in vista al Franchi, calcio d'inizio ore 20:45. Queste le formazioni ufficiali della sfida con Mandragora che andrà in tribuna a causa di un problema al polpaccio.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bissek, Akanji, C. Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Kolarov (Chivu squalificato).