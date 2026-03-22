Kolarov: "Sono fiducioso della mia Inter. La squadra sta benissimo"

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Aleksandar Kolarov, vice allenatore dell'Inter che stasera sostituirà Chivu vista la squalifica, ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro la Fiorentina: "Sono abbastanza tranquillo, sono fiducioso vedendo la squadra in settimana e mi trasmettono serenità. La squadra sta benissimo, vogliamo e cerchiamo di fare una grande partita stasera. La squadra è in ripresa, si è allenata benissimo in settimana e cercheremo di fare un'ottima gara".

Su cosa avete lavorato?

"Nelle ultime due partite non siamo stati brillantissimi ma in settimana ci siamo allenati bene e stasera vogliamo fare una bella partita, aggressiva, facendo bene come abbiamo fatto tutto l'anno".