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La postazione particolare di Chivu al Franchi: vetri del gabbiotto oscurati
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Sarà un Fiorentina-Inter molto particolare per Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro dovrà seguire la partita della tribuna del Franchi dopo la squalifica rimediata nell'ultimo turno di campionato contro l'Atalanta, e per l'occasione si è fatto adibire il gabbiotto che solitamente è di Radio Rai con una particolarità: è stato infatti oscurato il vetro grazie ad una pellicola (che verrà tolta a fine gara) affinché da fuori non si possa vedere dentro. Segno che i nerazzurri non vogliono sottovalutare nessun dettaglio per una partita molto importante in chiave Scudetto.
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