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Benassi e la gioia per il trionfo al Viareggio: "Due settimane incredibili"
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>Anche il vice allenatore della Fiorentina Under-18, nonché ex mediano viola, Marco Benassi ha voluto esprimere attraverso i suoi social tutta la soddisfazione per il trionfo nella finale della Viareggio Cup, dove il club gigliato è tornato a sollevare il trofeo dopo 34 anni di attesa: "Due settimane incredibili, indimenticabili, al termine delle quali avete dimostrato quanta roba avete dentro ognuno di voi❤️ bravi ragazzi avanti così" il pensiero di Benassi, che ha condito queste frasi con una serie di immagini.
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