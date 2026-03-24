Funaro sullo stadio: "Spero in accordo con la Fiorentina. Serve deroga per lavori serali"

vedi letture

Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha parlato a RTV38 sulle principali novità legate alla città, tra cui i passi in avanti sui lavori di restyling dello stadio Franchi. Ecco alcune delle frasi più significative: "Il cantiere sta procedendo secondo cronoprogramma, siamo nella fase del montaggio delle travi d'acciaio che è cruciale. Ne sono state montate cinque, stanno continuando i lavori per il montaggio delle altre travi. Poi inizieranno a essere posate le nuove gradinate. La mia speranza è che possa arrivare in tempi rapidi la nomina effettiva del commissario: è un punto fondamentale che ci serve per avere la deroga per i lavori serali e dunque per un'ulteriore accelerazione. Si parla di lavori serali e non notturno.

La Fiorentina coinvolta in un project financing? Il mio auspicio è quello di lavorare insieme, lo stadio è la casa della Fiorentina. Secondo me amministrazione comunale e Fiorentina devono stare insieme, questo è il messaggio che deve essere mandato alla città. Fino ad ora il dialogo è stato positivo insieme, questo è il messaggio che deve essere mandato alla città. Fino ad ora il dialogo è stato positivo".