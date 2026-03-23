Brasile, fuori anche Alex Sandro, ma niente Dodo: Ancelotti chiama Kaiki

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Il Brasile di Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di due difensori per le gare amichevoli contro la Francia, il 26 marzo a Boston, e la Croazia, il 31 marzo a Orlando. Si tratta del centrale Gabriel Magalhanes dell’Arsenal e del laterale Alex Sandro del Flamengo. Entrambi infatti si sono infortunati nell’ultima gara del weekend, rispettivamente contro Manchester City e Corinthians, come comunicato dalla Federcalcio brasiliana.

Il primo non sarà sostituito, mentre al posto dell'ex Juventus il ct ha convocato Kaiki del Cruzeiro. Nessuna chance quindi, neanche alla luce di questi forfait, per Dodo: il numero due della Fiorentina è stato convocato per l'ultima volta nella scorsa stagione ma non ha ancora esordito in maglia verdeoro.