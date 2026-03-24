Open Var, caso chiuso su Pongracic. Per l'AIA non è rigore: "Braccio vicino al corpo"

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A Open VAR i vertici dell'AIA hanno fatto chiarezza sugli episodi arbitrali dell'ultima giornata di Serie A. In rappresentanza dell'Associazione Italiana Arbitri, Mauro Tonolini, componente della CAN, ha dunque analizzato gli episodi principali dell'ultima giornata di Serie A, cominciando dal discusso tocco di mano di Marin Pongracic su cui l'Inter ha chiesto un calcio di rigore poi non assegnato: "Il pallone rimbalza ma il braccio è attaccato al corpo, con Pongracic che è intenzionato a toglierlo" la valutazione dell'arbitro Colombo in campo confermata dai due Varisti per la gara del Franchi, ovvero Maresca e Massa. "La dinamica ha suggerito alla sala Var di non concedere il calcio di rigore.

Il braccio è morbido e molto vicino al corpo. La lettura è stata corretta e l'episodio è stato valutato in modo appropriato: la posizione del braccio è naturale" il commento di Mauro Tonolini negli studi di Dazn.