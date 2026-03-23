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Gosens gongola sui social: "Passo dopo passo. Grande Fiorentina!"
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"Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!".
Così Robin Gosens festeggia il pareggio contro l'Inter ottenuto al Franchi ieri sera con Ndour che ha risposto alla rete iniziale di Pio Esposito. Il laterale tedesco gongola per il risultato ottenuto sottolineando l'importanza di fare un altro passo in avanti nella corsa alla permanenza in Serie A.
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