Dagli inviati Nosotti su Kean: "Mai avuto dubbi su questo ragazzo, lui e Retegui coppia ideale

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Marco Nosotti, giornalista di SkySport, a Coverciano per seguire la Nazionale Italiana, ha commentato così il momento della Nazionale italiana ma non solo, concentrandosi anche sul momento della Fiorentina: "Sensazioni positive per questi playoff. Sul campionato dico che il pari di ieri deve essere un motivo d'orgoglio per la Fiorentina. Una partita così la porti a casa, anche un pari dà continuità a quanto fatto, in una settimana buona che ha portato successi e conferme, questo è un punto voluto, costruito e difeso. L'Inter l'ho vista fisicamente stanca.

Moise Kean è un grande giocatore, che deve stare bene fisicamente. Palladino gli aveva messo a posto la caviglia ma anche il cuore, perché lo coccolava, non voleva nessun altro centravanti. Però ecco se lui sta bene è perfetto per la Nazionale. Retegui-Kean credo sia la coppia principale, poi c'è anche Pio Esposito. Ma punterei sui primi due. Mai avuti dubbi su Kean.

Nicolò Fagioli? A Fagiolino voglio bene, anche se non lo conosco personalmente. Ha colpi importanti, passaggi chiave, ha le cose che cambiano la partita. Secondo me è un grande regista, deve crescere nella sua sicurezza e nel suo vissuto. Vedremo...".