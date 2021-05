TOSCANA, Che disastro: 4 squadre retrocedono in D

Nella medesima giornata la Toscana perde ben quattro squadre tra i professionisti. Livorno, Lucchese, Pistoiese e Arezzo scendono dalla Serie C alla Serie D nella giornata più nera del calcio toscano degli ultimi anni. Partiamo dal Girone B di Serie C, che si è giocato per primo oggi. L'Arezzo aveva bisogno di un miracolo che però non è arrivato: il ko per 1-3 a Cesena è stato fatale. Nel Girone A il Livorno ha perso lo scontro diretto con la Pro Sesto al Picchi 0-2 ed è sceso come ultimo in classifica. Pistoiese e Lucchese dovevano vincere per sperare nei playout, ma è successo l'opposto. I rossoneri hanno perso 1-0 a Renate, gli arancioni hanno perso 2-0 a Gorgonzola con la Giana Erminio.