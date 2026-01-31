Torino, spunta un nuovo striscione contro Cairo: "Volevi essere come Pianelli, sei peggio di Cimminelli"

A Torino è di nuovo tifosi contro Urbano Cairo: spunta un nuovo striscione per le strade della città. Questo il messaggio dei tifosi del gruppo Torino Hooligans, tornati a contestare il presidente granata: "Volevi essere come Pianelli, sei peggio di Cimminelli". Tra le cause delle critiche pesa anche il rendimento dei granata, attualmente sedicesimi in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte.

Polemiche, che, vista l'attuale posizione di classifica, non vedono protagonista solo il campo, ma anche il mercato. Per la cronaca, Pianelli è il presidente dell’ultimo scudetto (1976) granata che è stato recentemente superato da Cairo come presidente più longevo della storia, mentre Cimminelli è il presidente con cui il Torino è fallito nel 2005.