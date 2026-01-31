Pisa-Sassuolo apre il sabato della 23° di Serie A: le formazioni ufficiali
Pisa-Sassuolo apre il sabato della 23° giornata di Serie A. Dopo le ultime prestazione convincenti, ma i pochi punti raggiunti, i toscani di mister Gilardino (oggi squalificato) cercheranno di regalare una gioia al pubblico di casa per lasciare l'ultimo posto in classifica. Per i neroverdi di mister Grosso, invece, un nuovo risultato utile permetterebbe alla squadra romagnola di aumentare ancora di più il distacco dalla zona rossa. Queste le formazioni ufficiali della sfida del Garibaldi, match che verrà seguito con apprensione anche dal tutto il popolo viola:
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All.: Caridi (Gilardino squalificato).
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso.
