Disasi-West Ham in stand-by: irrompe una big di Serie A

vedi letture

Nelle ultime ore la dirigenza del Milan si starebbe muovendo per regalare a Massimiliano Allegri una nuova pedina da aggiungere al reparto difensivo rossonero. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube in italiano del collega Fabrizio Romano, il Ds rossonero Igli Tare sarebbe interessato a colui che, fino a giorni fa, era stato un nome molto chiacchierato all'interno del calciomercato viola. Si tratta di Axel Disasi, difensore classe 1998 in uscita dal Chelsea. Queste le parole espresse da Moretto sull'interessamento del Milan per il difensore francese: "Il Milan sta lavorando anche per rinforzare la difesa e il nome su cui si è concentrato maggiormente Igli Tare è quello di Axel Disasi del Chelsea: non vi stiamo dicendo che arriverà sicuramente ma è il nome su cui il direttore sportivo ha focalizzato la sua attenzione. Come sapete è in uscita dal Chelsea che aveva praticamente chiuso il prestito al West Ham ma nelle ultime ore si sono inserite tante altre squadre tra cui il Milan a cui il giocatore è stato offerto tante volte. Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan: in questo momento è quello più semplice".

Tra gli altri, infatti, il club rossonero aveva mostrato interesse anche per Jose Maria Gimenez, difensore molto amato dal Cholo Simeone all'Atletico Madrid, il quale, però, ha un costo molto meno accessibile rispetto a quello del francese del Chelsea visto lo stipendio pari a 7 milioni di ingaggio. Per Disasi, comunque, l’interessamento del club rossonero rimane forte, dato che, addirittura, il West Ham, squadra maggiormente interessata al difensore francese, sarebbe stato messo in attesa non appena gli agenti di Disasi hanno saputo dell'interesse e del possibile inserimento del club rossonero. Lo riporta Fabrizio Romano.