Il Sassuolo batte il Pisa per 1-3: toscani ancora all'ultimo posto
Torna Berardi e il Sassuolo vince la seconda partita di fila. Battuto il Pisa in casa col punteggio di 1-3. E' proprio il numero 10 neroverde, tornato titolare dopo un lungo infortunio, a sbloccare la sfida al 25' del primo tempo con un bel destro incrociato dopo dribbling su Angori. Sul finire di frazione, 0-2 dei ragazzi di Grosso su autogol sfortunato di Caracciolo, dopo un tiro-cross partito ancora una volta dai piedi di Berardi.
Nella ripresa il Pisa la riapre momentaneamente con Aebisher al 51', bellissimo il suo tiro da lontano sotto al sette, ma 7 minuti più tardi è Kone a ristabilire nuovamente le distanze su assist preciso di Matic. Con questo risultato la squadra di Gilardino resta all'ultimo posto a 14 punti. 10° posto invece per il Sassuolo a 30 punti.
