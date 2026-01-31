Il Sassuolo batte il Pisa per 1-3: toscani ancora all'ultimo posto

Il Sassuolo batte il Pisa per 1-3: toscani ancora all'ultimo postoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:05News
di Redazione FV

Torna Berardi e il Sassuolo vince la seconda partita di fila. Battuto il Pisa in casa col punteggio di 1-3. E' proprio il numero 10 neroverde, tornato titolare dopo un lungo infortunio, a sbloccare la sfida al 25' del primo tempo con un bel destro incrociato dopo dribbling su Angori. Sul finire di frazione, 0-2 dei ragazzi di Grosso su autogol sfortunato di Caracciolo, dopo un tiro-cross partito ancora una volta dai piedi di Berardi.

Nella ripresa il Pisa la riapre momentaneamente con Aebisher al 51', bellissimo il suo tiro da lontano sotto al sette, ma 7 minuti più tardi è Kone a ristabilire nuovamente le distanze su assist preciso di Matic. Con questo risultato la squadra di Gilardino resta all'ultimo posto a 14 punti. 10° posto invece per il Sassuolo a 30 punti.