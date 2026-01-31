Juve-Bologna: si avvicina lo scambio Holm-Joao Mario, ma resta un nodo
Trovato l'accordo tra Juventus e Bologna per lo scambio Joao Mario-Emil Holm. Nelle ultime ore è arrivato il sì da parte delle due società per lo scambio dei due esterni. Ora la palla passa a Joao Mario: sarà infatti il portoghese a decidere se andare alla corte di Italiano o se rimanere alla Continassa. Dall'altra parte, già arrivato il sì dello svedese per il trasferimento alla corte di Spalletti.
Da capire ancora le formule dello scambio, ovvero se sarà prestito secco o diritto di riscatto. Niente Fiorentina, quindi, per l'esterno bianconero, sondato dalla società viola nel corso della giornata di giovedì, per tutelarsi nel caso di un'eventuale cessione del giovane classe 2006, Niccolò Fortini, che, nonostante il muro innalzato dalla società gigliata, dato il prezzo fissato sopra ai 15 milioni, resta ancora fonte di forte desiderio da parte della dirigenza della Roma.
