Sfuma il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd: non ci sono i tempi tecnici

vedi letture

Salta il trasferimento di Alessio Romagnoli all'Al Sadd di Roberto Mancini. La causa: il tempo; infatti, vista la chiusura del mercato arabo di stasera alle ore 19, non ci sarebbero più i tempi tecnici per definire l'operazione. Ricordiamo che tra Romagnoli e la Lazio c'era stato anche un braccio di ferro, vista la sua volontà di non allenarsi e il confronto avuto dapprima con Sarri e successivamente con Lotito. A proposito del mister dei biancocelesti, queste erano state le parole di Maurizio Sarri a DAZN a proposito del mercato e sul caso Romagnoli: "Non lo so, non lo so e non mi interessa del mercato. Romagnoli è una gestione in mano alla società. Ci ho parlato un minuto fa, mi ha detto che non sa che dire.

Aspettiamo le decisioni della società: non c’è bisogno della mia, per noi lui è importante. Avevo fatto una valutazione simile su Castellanos e Guendouzi, non so che dirti". Poi la chiusura secca: "No ascolta, ti ho già risposto tre volte su Romagnoli. Basta, per favore". Decisione della società che poi è arrivata col comunicato di domenica scorsa in cui ha voluto mettere il punto sulla incedibilità del capitano biancoceleste, obiettivo che, visti questi ultimi fatti, è stato portato a termine.