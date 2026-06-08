Torino, sfumato Aquilani sarà Abate il nuovo tecnico: convinti Cairo e Petrachi
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Ignazio Abate sarà il prossimo allenatore del Torino. Lo riporta TMW, scrivendo che il tecnico della Juve Stabia ha convinto in queste ore sia il patron Urbano Cairo che il direttore sportivo Gianluca Petrachi, diventando così la figura a un passo dalla panchina granata. Sostituirà Roberto D'Aversa ed è diventato il nome giusto anche perché il Toro ha "perso" Alberto Aquilani, corteggiato a lungo ma poi accordatosi col Sassuolo. Le firme dovrebbero arrivare a giorni.
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