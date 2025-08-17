Torino, sfuma Asllani. Adesso occhi su Nicolussi-Caviglia
Saltata la pista che portava a Kristjan Asllani, sempre più vicino al Bologna (come anticipato da TuttoMercatoWeb), il Torino avrebbe cambiato obiettivo per il centrocampo. I granata hanno infatti messo nel mirino Hans Nicolussi Caviglia, ex Juventus attualmente in forza al Venezia, seguito anche da altri club di Serie A.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza granata ha già avviato i primi contatti con il club lagunare per sondare la fattibilità dell’operazione. L’intenzione è quella di mettere a disposizione di Marco Baroni un regista che possa offrire anche nuove soluzioni tattiche, incluso un possibile cambio di modulo.
La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma la volontà dello stesso Nicolussi Caviglia di restare in Serie A potrebbe contribuire ad abbassare le pretese economiche del Venezia.
