Torino, la carica dopo il poker al Parma: lunedì allenamento aperto al "Fila"

Torino, la carica dopo il poker al Parma: lunedì allenamento aperto al "Fila"
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Oggi alle 18:40News
di Redazione FV
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(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Il Torino ha annunciato una seduta di allenamento a porte aperte, il Filadelfia tornerà ad accogliere i tifosi nella giornata di lunedì. Come si legge in una nota diramata dal club di via Viotti, il quartier generale aprirà i cancelli a partire dalle ore 14.45 per la seduta pomeridiana. Sarà il primo allenamento a porte aperte con il nuovo tecnico Roberto D'Aversa; in precedenza era capitato quattro mesi fa, lo scorso 15 novembre. (ANSA).