Romagnoli saluta i tifosi ma la Lazio lo blocca: "Non è sul mercato"
FirenzeViola.it
Pugno duro, almeno apparentemente, della Lazio su Alessio Romagnoli. Il difensore che era in procinto di lasciare il club per accasarsi nel club di Roberto Mancini ieri a Lecce ha saluto anche i tifosi tra la commozione ma oggi il club biancoceleste lo ha tolto dal mercato con un comunicato:
"La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste", si legge, poi aggiunge: "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra". Chi vivrà vedrà.
Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
