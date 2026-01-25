Non solo viola e giallorossi: nuovi scontri in autostrada tra tifosi di Lazio e Napoli

Scontri tra tifosi sull'A1 ancora all'onore della cronaca, dopo quelli tra tifosi della Fiorentina e della Roma ai quali sarebbero state poi vietate dal Ministero le trasferte fino al termine della stagione, vedremo se anche questi scontri avranno le stesse conseguenze per i sostenitori di Napoli e Lazio, fortunatamente senza feriti. Di seguito i fatti come raccontati dall'Ansa:

"Scontri all'alba sull'autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della della Lazio di rientro da Lecce. Secondo quanto si apprende, sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord che è stata bloccata per alcuni minuti. Sono intervenuti la polizia e la polizia stradale. I partecipanti, di cui molti a volto coperto, si sono fronteggiati con mazze e bastoni.

. Da una prima ricostruzione, gli ultras sono scesi da auto e minivan e si sono scontrati lungo la carreggiata tra Ceprano e Frosinone. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di più persone con il volto coperto, armate di bastoni, che si stavano affrontando direttamente sulla carreggiata autostradale, che è rimasta chiusa per alcuni minuti. Poi i due gruppi sono risaliti nei veicoli e si sono allontanati

Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli scontri. Una volta bloccati sono stati compiutamente identificati anche con il supporto della polizia scientifica. Dall'interno di uno dei van diretti verso la barriera autostradale, alla vista degli agenti, sono stati buttati lungo il ciglio della strada oggetti atti ad offendere e coltelli da cucina. Tutto il materiale è stato sequestrato.