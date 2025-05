Torino, in 20mila per ricordare Superga. Tra questi anche Pasquale Bruno

vedi letture

Grande partecipazione dei tifosi del Torino per ricordare Superga, la tragedia che fermò il Grande Torino 76 anni fa esatti. Tra i 20mila tifosi granata che sono partiti da Piazza Solferino, nel capoluogo piemontese, per raggiungere Superga con striscioni e cori, c'è anche Pasquale Bruno, ex difensore anche della Fiorentina che è stato invitato e ha risposto presente.

In un'intervista a Tuttosport, lo stesso Bruno aveva spiegato la sua presenza: "Sono stato invitato e mi fa molto piacere esserci visto che si tratta di una marcia pacifica, fatta per ricordare che il Toro ha radici profonde, radicate nel passato. Radici che non abbiamo dimenticato e a cui siamo legati. Dobbiamo poi far capire che il Toro è ancora vivo, che non muore mai nonostante tutto".