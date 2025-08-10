Crystal Palace vince la Community Shield ma i tifosi protestano contro la Uefa

Il Crystal Palace è al centro di una vertenza legale con la Uefa che lo ha retrocesso in Conference visto che in Europa League (guadagnata sul campo) c'è già un club dello stesso proprietario, il Lione. Il club inglese sta preparando il ricorso al Tas contro la Uefa per essere riammesso in Europa League anche perché Textor dovrebbe passare la mano ad una nuova proprietà In Europa League come è noto è stato ammesso sia il Lione che, al suo posto, il Nottingham Forest (che difficilmente verrà retrocesso di nuovo in Conference).

Fatto sta che i tifosi sono furiosi contro la Uefa e durante la finale di Community Shield con il Liverpool finita in questi minuti (per la cronaca dopo il 2-2 dei tempi regolamentari ha vinto proprio il Crystal Palace ai rigori con Salah, Mc Allister ed Elliot che hanno fallito dal dischetto per il Liverpool) hanno esposto striscioni contro il massimo organismo del calcio europeo: "Uefa Mafia" si legge in uno. Centinaia di tifosi del Crystal Palace si sono radunati alcune settimane fa marciando e denunciando una "flagrante ingiustizia"; oggi la protesta è proseguita ed ha avuto un clamore maggiore.