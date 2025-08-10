Ex obiettivi, Witsel dice no all'Udinese. C'era l'accordo economico

Axel Witsel non andrà all'Udinese. Il club bianconero aveva avviato le trattative per portare in Friuli centrocampista belga, classe '89 che si era svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Atletico Madrid e in passato accostato anche alla Fiorentina. Come riporta Sky Sport, nonostante i contatti proficui del club con l'entourage del calciatore, trovando anche l'accordo economico per il suo passaggio a Udine, dopo giorni in cui si attendeva

Il club friulano aveva fiutato l'affare e si era messo in contatto col suo entourage, trovando anche l'accordo economico per il trasferimento del giocatore cheperò si era preso qualche giorno di tempo per riflettere sulla destinazione e sulle altre prospettive per la sua carriera. Oggi è arrivata la risposta negativa ai bianconeri: Witsel non sarà dunque un giocatore dell'Udinese.